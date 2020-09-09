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У штабі повідомили про порушення перемир'я з боку бойовиків на Донбасі

Донбас, Середа 09 вересня 2020 15:14
У штабі повідомили про порушення перемир'я з боку бойовиків на Донбасі
Фото: український військовий (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Бойовики продовжують порушувати умови перемир'я на Донбасі. Зокрема, вони розміщують заборонене озброєння поблизу лінії розмежування, зміцнюють оборонні позиції і встановлюють мінні загородження.

Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що безпілотник ОБСЄ зафіксував три міномети "Сані" 120 мм поблизу населеного пункту Весела Гора і дві буксуючі гаубиці "Жаба" 122 мм поблизу Богданівки в Луганській області.

Також біля Григорівки Донецької області бойовики обладнали нову траншею близько 170 метрів і оборонні позиції. Продовжують обладнувати наявні траншеї біля Калиново-Борщуватого в Луганській області і біля села Пикузи Донецької області.

Поблизу села Весела Гора також зафіксовано чотири протитанкові міни, які встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги.

"Українська сторона СЦКК зазначає, що наведені факти ясно показують на порушення досягнутих 22 липня 2020 домовленостей про заходи по посиленню режиму припинення вогню. Незаконні збройні формування РФ і надалі використовують практику невиконання взятих на себе зобов'язань", - повідомили в штабі.

Відзначимо, 6 вересня на Донбасі загострилася ситуація. Вперше з початку перемир'я в результаті обстрілу з боку бойовиків загинув український військовий. Ще один боєць отримав поранення в ході іншого обстрілу.

Як повідомляло РБК-Україна, через загострення ситуації на Донбасі сьогодні на позачергове засідання зібралася Тристороння контактна група (ТКГ).

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