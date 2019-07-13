В штабе "Слуги народа" подтвердили готовность люстрировать Абромавичуса, Данилюка и Пристайко

Руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко подтвердил готовность люстрировать членов своей команды Абромавичюса, Олекандра Данилюка и Вадима Пристайко. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Отмечается, что соответствующее решение будет принято в случае расширения закона об очищении власти на должностных лиц времена президентства Петра Порошенко.

"Ну, здесь" лес рубят - летят щепки". Здесь бы ... Если мы примем общий принцип, то я думаю, что наши участники команды поймут, что это командная история. Надо будет этому общему принципу подчиниться", - сказал Корниенко.

На вопрос, будет ли это как-то "не слишком по-человечески", Корниенко ответил: "почему же не по-человечески? По-человечески".

"Закон надо сначала написать. Я уверен, что в офисе президента этим уже занимаются. Далее нам предстоит его прочитать, понять. Будут, возможно, правки какие-то. Понятно, что мы будем его как можно быстрее принимать и писать такие переходные положения, чтобы он как можно скорее заработал", - добавил руководитель предвыборного штаба.

Ранее представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявлял, что в случае принятия президентского законопроекта о люстрации чиновников члены президентской команды Айварас Абромавичюс, Александр Данилюк и Вадим Пристайко также пройдут через нее.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил внести законопроект, согласно которому под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 занимали должности президента Украины, председателя Верховной рады, генерального прокурора, председателя СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, голов ГФС и таможни, секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.