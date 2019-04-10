В штабе рассказали, во сколько Порошенко придет на дебаты 14 апреля

Президент Украины Петр Порошенко прибудет на дебаты с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 14 апреля в 14:14 на НСК "Олимпийский". Об этом сообщил спикер избирательного штаба Петра Порошенко Олег Медведев.

Кроме того, в штабе Порошенко призвали Зеленского прийти на эти дебаты.

"Он там (в студии "Суспільного", - ред.) точно будет, потому что участия в таких дебатах требует закон", - сказал Медведев, добавив, что Порошенко прибудет на дебаты с Зеленским 14 апреля в 14:14 на НСК "Олимпийский".

Напомним, в НСК "Олимпийский" поступили запросы от уполномоченных представителей кандидатов на пост президента Украины относительно проведения дебатов Петра Порошенка и Владимира Зеленского. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на проведение дебатов на 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля 2019 года.

Ранее глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.

Кроме того, сообщалось, что дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко на "Суспільному" 19 апреля пройдут, даже если кандидаты не появятся в студии. 19 апреля в 20:00 на базе "Суспільного" все будет готово к проведению дебатов. Если Порошенко и Зеленский не придут на экране будет бегущая строка с текстом "Простите, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах". В то же время Аласания заявил, что общая смета теледебатов на "Суспільному" в течение одного часа составит около 5,6 млн гривен.