В штабе рассказали о ситуации на участках разведения войск на Донбассе

Ситуация на участках разведения сил и средств на Донбассе остается стабильной. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что на участке разведения №1 ситуация остается стабильной. Режим тишины соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляются автобусом и двумя электромобилями. Перевезено более 4 тыс. пассажиров.

Представители Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов. Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь.

На участке разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины.

Напомним, ранее Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на Донбассе во время заседания в Минске практически согласовала один из участков разведения сил и средств. Сообщается, что практически согласован участок разведения в районе населенного пункта Гнутово.