В штабе рассказали о ситуации на Донбассе

Сегодня, 23 марта 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано потерь среди украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 боевики совершили 1 обстрел позиций подразделений Объединенных сил в районе Золотого-4. Российские оккупационные войска применили вооружение боевой машины пехоты (БМП) и станковый противотанковый гранатомет.

Отмечается, что от начала суток потерь среди украинских военных не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики т. н. "Луганской народной республики" заблокируют открытие контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области. Пропуск через КПВВ "Золотое" начнется только после принятия согласованного с "ЛНР" решение в Минске.

Добавим, сегодня боевики на Донбассе обстреляли район, где завтра планируют открыть новый КПВВ. В частности, противник обстрелял из вооружения боевой машины пехоты (БМП) и противотанкового гранатомета позиции вблизи Золотого-4.

Как писало РБК-Украина ранее, на Донбассе в результате вражеского снайперского обстрела погиб старший военный медик 24 ОМБр имени Короля Данила Маркевич Владимир Михайлович 1971 года рождения.