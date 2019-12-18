В штабе рассказали подробности гибели военного на Донбассе

Во вторник, 17 декабря, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады Василий Лисицын. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу ООС в Facebook.

По данным штаба, старший солдат Лисицын погиб вчера около 19 часов в результате вражеского обстрела. Военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших. Находимся в скорби вместе с вами", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что вчера на Донбассе в результате обстрела погиб один украинский военный из состава Объединенных сил. В целом за прошедшие сутки были зафиксированы 7 нарушений режима прекращения огня. Оккупанты били из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также РБК-Украина писало, что с начала декабря российские вооруженные формирования на Донбассе понесли более 40 потерь. В штабе рассказали, что 22 боевики были ликвидированы, еще 22 российские наемники - санитарные потери.