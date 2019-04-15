У Порошенко назвали время дебатов на "Олимпийском" 19 апреля

Действующий президент Украины и кандидат в президенты Петр Порошенко предлагает своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести дебаты на НСК "Олимпийский" 19 апреля с 16:00 до 18:00. Об этом во время пресс-конференции сообщил советник избирательного штаба Порошенко Олег Медведев, передает корреспондент РБК-Украина.

"Петр Порошенко в дополнение к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому 19 апреля провести еще одни дебаты - на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00", - сообщил он.

По его словам, дебаты в студии "Суспільного" должны состояться в 20:00

"В дальнейшем и Порошенко, и Зеленский должны отправиться на дебаты на "Суспільному" телевидении. Согласно инструкции ЦИК кандидаты должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, чтобы провести жеребьевку и установить последовательность их выступлений", - добавил он.

Напомним, ранее Порошенко назначил Зеленскому новую дату дебатов. Так, дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского могут состояться 15 апреля в эфире ICTV.

Отметим, что у Зеленского не знают о дебатах в эфире ICTV.