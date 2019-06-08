ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах

Новости » Выборы 2019    08.06.2019 - 18:50
В штабе Порошенко назвали причины поражения на выборах
Фото: Сергей Березенко (РБК-Украина)

В штабе считают, что первой причиной стало отсутствие коммуникации через соцсети и телевидение

Глава избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко рассказал об основных причинах поражения на президентских выборах 2019 года. Об говорится в материале РБК-Украина "Сергей Березенко: Шансы, что парламентские выборы состоятся - 90/10".

Березенко заявил, что первой причиной поражения стало отсутствие необходимой коммуникации с избирателями через телевидение и социальные сети.

"Мы считали, что страна поделится условно на проукраинских государственников, и на тех, кто хотел бы жить сыто, спокойно, пускай даже в тяжелом мире с Россией. И что первых будет больше, в пропорции примерно 60/40. А оказалось, что появление Зеленского сформировало совершенно другой запрос, поделив страну на тех, кто за новое, абсолютно новое, против старого", - рассказал глава избирательного штаба "Европейской солидарности".

Он считает, что все политические деятели были записаны в старый блок, а в новом поле оставался только Владимир Зеленский.

"Все действующие политики остались позади Порошенко по результатам первого тура выборов. Но, к сожалению, этого было мало, чтобы победить несистемного Зеленского во втором туре", - добавил Березенко.

Ранее РБК-Украина сообщало, что у Порошенко исключают борьбу с Зеленским после выборов. Глава избирательного штаба "Европейской солидарности" Сергей Березенко заявил, что их избиратель скорее обеспокоен уровнем компетенции этой новой команды, которая пришла.

У Порошенко сомневаются в самостоятельном большинстве "Слуги народа" Партия “Самопомич”: свежий рейтинг на парламентских выборах 2019
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко Петрвыборы 2019
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь