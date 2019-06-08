В штабі Порошенка назвали причини поразки на виборах

Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

У штабі вважають, що першою причиною стала відсутність комунікації через соцмережі і телебачення

Голова виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко розповів про основні причини поразки на президентських виборах 2019 року. Про йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сергій Березенко: Шанси, що парламентські вибори відбудуться - 90/10".

Березенко заявив, що першою причиною поразки стала відсутність необхідної комунікації з виборцями через телебачення і соціальні мережі.

"Ми вважали, що країна поділиться умовно на проукраїнських державників, і на тих, хто хотів би жити сито, спокійно, нехай навіть у важкому світі з Росією. І що перше буде більше, в пропорції приблизно 60/40. А виявилося, що поява Зеленського сформувало зовсім інший запит, поділивши країну на тих, хто за нове, абсолютно нове, проти старого", - розповів глава виборчого штабу "Європейської солідарності".

Він вважає, що всі політичні діячі були записані в старий блок, а в новому полі залишався тільки Володимир Зеленський.

"Всі діючі політики залишилися позаду Порошенко за результатами першого туру виборів. Але, на жаль, цього було замало, щоб перемогти несистемного Зеленського у другому турі", - додав Березенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Порошенка виключають боротьбу з Зеленським після виборів. Голова виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко заявив, що їх виборець швидше стурбований рівнем компетенції цієї нової команди, яка прийшла.