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В штабі Порошенка назвали причини поразки на виборах

Новини » Вибори 2019    08.06.2019 - 18:50
В штабі Порошенка назвали причини поразки на виборах
Фото: Сергій Березенко (РБК-Україна)

У штабі вважають, що першою причиною стала відсутність комунікації через соцмережі і телебачення

Голова виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко розповів про основні причини поразки на президентських виборах 2019 року. Про йдеться у матеріалі РБК-Україна "Сергій Березенко: Шанси, що парламентські вибори відбудуться - 90/10".

Березенко заявив, що першою причиною поразки стала відсутність необхідної комунікації з виборцями через телебачення і соціальні мережі.

"Ми вважали, що країна поділиться умовно на проукраїнських державників, і на тих, хто хотів би жити сито, спокійно, нехай навіть у важкому світі з Росією. І що перше буде більше, в пропорції приблизно 60/40. А виявилося, що поява Зеленського сформувало зовсім інший запит, поділивши країну на тих, хто за нове, абсолютно нове, проти старого", - розповів глава виборчого штабу "Європейської солідарності".

Він вважає, що всі політичні діячі були записані в старий блок, а в новому полі залишався тільки Володимир Зеленський.

"Всі діючі політики залишилися позаду Порошенко за результатами першого туру виборів. Але, на жаль, цього було замало, щоб перемогти несистемного Зеленського у другому турі", - додав Березенко.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Порошенка виключають боротьбу з Зеленським після виборів. Голова виборчого штабу "Європейської солідарності" Сергій Березенко заявив, що їх виборець швидше стурбований рівнем компетенції цієї нової команди, яка прийшла.

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