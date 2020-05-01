В штабе ООС заявили, что обнаруженный на Донбассе арсенал уже два месяца под охраной ВСУ

Обнаруженный в Донецкой и Днепропетровской областях арсенал оружия два месяца назад взят на учет и находится под охраной военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщае штаб ООС на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на днях представители прокуратуры и Национальной полиции по решению суда в рамках другого уголовного производства были допущены на указанный объект.

"Два месяца назад совместной комиссией в составе представителей Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, военной контрразведки Службы безопасности Украины и других правоохранительных органов были учтены приняты под охрану вооружение и техника, находившиеся на объекте", - говорится в сообшении.

Мероприятия по установлению принадлежности вооружения и техники Вооруженным Силам Украины продолжаются. Данный объект находится под охраной военных.

В штабе ООС призвали представителей силовых органов и СМИ не распространять слухи и не искажать факты.

Напомним, пресс-центр операции Объединенных сил со ссылкой на военную прокуратуру сообщил, что в Донецкой и Днепропетровской областях обнаружили самый крупный с начала войны на Донбассе незаконный арсенал оружия.

Так, на складе обнаружили БМП, БТР, противотанковую пушку, три миномета. Кроме того нашли около 100 тонн боеприпасов, среди которых несколько сотен 122 мм выстрелов к пушкам, тысячи различных мин, более тысячи боевых гранат, десятки тысяч патронов калибра 12,7 мм, 14,5 мм, 23 мм и около полумиллиона патронов калибра 5,45 мм и 7,62 мм.

Ранее на территории заброшенного детского лагеря в зоне проведения операции Объединенных сил обнаружили арсенал оружия. По данным СБУ, оружие и боеприпасы планировалось вывезти из района проведения ООС.