В штабе ООС рассказали о возможных точках разведения войск на Донбассе

Заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь заявил, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске предлагает для второго этапа разведения сил и средств на Донбассе три точки: контрольный пункт въезда и выезда "Гнутове", железнодорожный мост в Станице Луганской и Новоселівку Вторую (в районе Авдеевки). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По его словам, участки были выбраны с учетом того, чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения.

"Эти участки выбирались с учетом задач, которые были определены "нормандским форматом", чтобы они давали дополнительные гуманитарные возможности для местного населения. Возможности дополнительных развертываний и работы КПВВ, а также, с вариантом в районе железнодорожного моста в районе Станицы Луганской - это возможность в дальнейшем возобновление железнодорожного сообщения. В том числе для перевозки как пассажиров, так и различного рода гуманитарных грузов", - рассказал Бондарь.

По его словам, на участках, предложенных Украиной, гражданского населения, которое может после этого процесса оказаться в так называемой "серой зоне", нет.

"Все это будет происходить или на дорожных коридорах или с учетом того, чтобы населенные пункты, улицы не попадали на участки разведения", - отметил руководитель группы безопасности Трехсторонней контактной группы.

Напомним, 16 января состоялось первое в 2020 году заседание Трехсторонней контактной группы в Минске. Представители Украины предложили четыре новых участка для разведения сил на Донбассе. В частности, украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутове".