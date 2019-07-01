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В штабе ООС рассказали подробности обстрела санитарного авто

Новости » Происшествия    01.07.2019 - 17:54
В штабе ООС рассказали подробности обстрела санитарного авто
Иллюстративное фото (ICRCorg)

В результате обстрела погибли военнослужащие Морской пехоты Украины

Сегодня, 1 июля, в результате обстрела боевиками санитарного автомобиля одного из подразделений Объединенных сил погибли военнослужащие Морской пехоты Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на штаб ООС в Facebook.

Как сообщается, в результате обстрела погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

"Санитарный автомобиль, в котором военные медики следовали в одну из передовых позиций для эвакуации раненого собрата, был коварно расстрелян боевиками из противотанкового ракетного комплекса. Командование и личный состав Объединенных сил, сослуживцы выражают искренние соболезнования родным и близким погибших Героев", - говорится в сообщении. 

Напомним, 1 июля во время эвакуации раненного военными медиками ООС в районе села Водяное боевики обстреляли санитарный автомобиль. В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте. Еще двое военнослужащих операции Объединенных сил - получили ранения.

Позже стало известно, что в результате полученных травм скончался второй военный медик. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что за сутки 30 июля пострадавших и погибших в результате обстрела боевиков не было. Однако, незаконные формированния Российской Федерации совершили 23 обстрела по позициям украинских военных.

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