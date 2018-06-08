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Интервью

В штабе ООС рассказали детали инцидента с маршруткой в оккупированном Голубовском

НовостиПроисшествия    08.06.2018 - 09:04
Фото: пострадавшая от обстрела маршрутка
Фото: пострадавшая от обстрела маршрутка

По данным штаба ООС, обстрел осуществлен с окраины оккупированного поселка Донецкий

Боевики самопровозглашенной "Луганской народной республики" накануне из миномета обстреляли маршрутку в оккупированном Голубовском. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

В штабе отметили, что вчера утром боевики, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, совершили террористический акт в оккупированном Голубовском.

"Контрбатарейными радарами и другими средствами объективного контроля зафиксировано, что обстрел гражданского микроавтобуса террористами осуществлен 82-мм минометом с северной окраины населенного пункта Донецкий", - говорится в сообщении.

 

Зведення станом на 7:00 8 червня 2018 року Минулої доби, 7 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее в штабе заявили, что боевики в Голубовском подорвали взрывное устройство, ранены мирные жители. В то же время сепаратистские СМИ заявляли, что под обстрел попала маршрутка. В результате инцидента ранены шесть человек. Пострадавшие доставлены в больницу оккупированного Кировска.

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Луганск, ЛНР, обстрел, автобус  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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