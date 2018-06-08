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Інтерв'ю

У штабі ООС розповіли деталі інциденту з маршруткою в окупованому Голубовському

НовиниНадзвичайні події    08.06.2018 - 09:04
Фото: постраждала від обстрілу маршрутка
Фото: постраждала від обстрілу маршрутка

За даними штабу ООС, обстріл здійснено з околиці окупованого селища Донецький

Бойовики самопроголошеної "Луганської народної республіки" напередодні з мінометів обстріляли маршрутку в окупованому Голубовському. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

У штабі зазначили, що вчора вранці бойовики, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили терористичний акт в окупованому Голубовському.

"Контрбатарейними радарами та іншими засобами об'єктивного контролю зафіксовано, що обстріл цивільного мікроавтобуса терористами здійснено 82-мм минометом з північної околиці населеного пункту Донецький", - йдеться в повідомленні.

 

Зведення станом на 7:00 8 червня 2018 року Минулої доби, 7 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше в штабі заявили, що бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, поранені мирні жителі. У той же час сепаратистські ЗМІ заявляли, що під обстріл потрапила маршрутка. В результаті інциденту поранено шістьох осіб. Постраждалих доставили в лікарню окупованого Кіровська.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Луганськ, ЛНР, обстрел, автобус  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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