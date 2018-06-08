У штабі ООС розповіли деталі інциденту з маршруткою в окупованому Голубовському

За даними штабу ООС, обстріл здійснено з околиці окупованого селища Донецький

Бойовики самопроголошеної "Луганської народної республіки" напередодні з мінометів обстріляли маршрутку в окупованому Голубовському. Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

У штабі зазначили, що вчора вранці бойовики, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили терористичний акт в окупованому Голубовському.

"Контрбатарейними радарами та іншими засобами об'єктивного контролю зафіксовано, що обстріл цивільного мікроавтобуса терористами здійснено 82-мм минометом з північної околиці населеного пункту Донецький", - йдеться в повідомленні.

Зведення станом на 7:00 8 червня 2018 року Минулої доби, 7 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 7 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше в штабі заявили, що бойовики в Голубовському підірвали вибуховий пристрій, поранені мирні жителі. У той же час сепаратистські ЗМІ заявляли, що під обстріл потрапила маршрутка. В результаті інциденту поранено шістьох осіб. Постраждалих доставили в лікарню окупованого Кіровська.