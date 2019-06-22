В штабе ООС подтвердили ранение военного на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил (ООС) подтвердили ранение одного украинского военного в результате обстрела на Донбассе в субботу, 22 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ООС в Facebook.

Как сообщается, по состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска 11 раз обстреляли позиции украинских военных. При этом враг применял запрещенное минскими соглашениями вооружение.

Так, с минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российские наемники обстреливали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное, Старогнатовка, Широкино, Красногоровка, Гнутово, Павлополь, Новотроицкое, Песчаное, Пивденное и Новолуганское.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее в Министерстве обороны сообщили, что в зоне проведения ООС на Донбассе в результате обстрела пострадал один украинский военный. По состоянию на 12:00 на Донбассе были зафиксированы 9 вражеских обстрелов, из которых 3 - с применением минометов.