У штабі ООС підтвердили поранення військового на Донбасі

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) підтвердили поранення одного українського військового внаслідок обстрілу на Донбасі у суботу, 22 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ООС у Facebook.

Як повідомляється, станом на 18:00 російсько-окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції українських військових. При цьому ворог застосовував заборонене мінськими угодами озброєння.

Так, з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські найманці обстрілювали позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу населених пунктів Водяне, Старогнатівка, Широкине, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Новотроїцьке, Піщане, Південне та Новолуганське.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. На обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони повідомили, що в зоні проведення ООС на Донбасі внаслідок обстрілу постраждав один український військовий. Станом на 12:00 на Донбасі було зафіксовано 9 ворожих обстрілів, з яких 3 - з застосуванням мінометів.