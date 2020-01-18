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В штабе ООС отрицают минирование акватории Азовского моря

Новости » Происшествия     18.01.2020 - 11:18
В штабе ООС отрицают минирование акватории Азовского моря
Иллюстративное фото (facebook.com/pressjfo.news)

В акватории Азовского моря происходят учебно-тренировочные мероприятия

В пресс-центре операции Объединенных сил отрицают минирование акватории Азовского моря. Об этом сказано в Facebook пресс-центра ООС.

В сообщении подчеркивается, что в акватории Азовского моря происходят учебно-тренировочные мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон".

В штабе ООС отрицают минирование акватории Азовского моря

"В некоторых отечественных СМИ появилось сообщение о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. По этому поводу предоставляем уточняющую информацию: мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы "Тритон" имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории", - указано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские военные начнут минирование десантно-опасного участка Азовского моря.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября Вооруженные силы Украины начали подготовку водолазов к разминированию на Донбассе. Водолазы начнут разминирование после окончания боевых действий на Донбассе. В частности, будут искать взрывчатку в прифронтовых водоемах.

На Донбассе ранение получил один украинский военный ОБСЕ зафиксировала на Донбассе около 700 взрывов
Новости Украины минированиеАзовское мореООС
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