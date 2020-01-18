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У штабі ООС заперечують мінування акваторії Азовського моря

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 11:18
У штабі ООС заперечують мінування акваторії Азовського моря
Ілюстративне фото (facebook.com/pressjfo.news)

В акваторії Азовського моря відбуваються навчально-тренувальні заходи

У прес-центрі операції Об’єднаних сил заперечили мінування акваторії Азовського моря. Про це сказано у Facebook прес-центру ООС.

У повідомленні підкреслюється, що в акваторії Азовського моря відбуваються навчально-тренувальні заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон".

У штабі ООС заперечують мінування акваторії Азовського моря

"У деяких вітчизняних ЗМІ з'явилося повідомлення стосовно початку активної фази робіт щодо встановлення мінних полів вздовж десантно-небезпечної ділянки узбережжя Азовського моря. З цього приводу надаємо уточнювальну інформацію: заходи з бойової підготовки корабельно-катерного складу тактичної групи "Тритон" мають виключно навчально-тренувальний характер та не передбачають будь-яких дій, пов’язаних з реальним мінуванням акваторії", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові почнуть мінування десантно-небезпечної ділянки Азовського моря.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці листопада Збройні сили України розпочали підготовку водолазів до розмінування на Донбасі. Водолази розпочнуть розмінування після закінчення бойових дій на Донбасі. Зокрема, будуть шукати вибухівку в прифронтових водоймах.

На Донбасі поранення отримав один український військовий ОБСЄ зафіксувала на Донбасі близько 700 вибухів
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