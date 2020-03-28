У штабі ООС пояснили, кому заборонений в'їзд до Луганської та Донецької областей

Обмеження діють з 28 березня
З 28 березня введено обмеження на в'їзд в Луганську і Донецьку області в зону проведення операції Об'єднаних сил з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей, що торкнеться деяких категорій громадян. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на штаб Операції об'єднаних сил.
Ці заходи передбачають, що перетинання лінії проведення операції ОС з боку Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей обмежено для людей, які не мають реєстрації на території Донецької та Луганської областей.
Також обмежено переміщення людей, які зареєстровані та проживають в Луганській і Донецькій областях, на території Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Мешканцям Донецької та Луганської областей також рекомендується без вагомих причин не залишати райони постійного проживання.
Перетин кордону областей дозволено:
Винятки будуть вживатися лише у разі виникнення у громадян причин гуманітарного характеру або при критичних життєвих обставинах при наявності відповідних документів
Нагадаємо, 28 березня, російські окупаційні війська на Донбасі здійснили обстріл позицій українських позицій із застосуванням озброєння, яке згідно з Мінськими домовленостями має бути відведено на відстань понад 15 км від лінії розмежування.