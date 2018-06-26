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Интервью

В штабе ООС констатируют отсутствие обстрелов на Донецком направлении

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 18:27
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)
Иллюстративное фото (facebook.com/ato news)

Боевики за день 5 раз обстреливали силы ООС, потерь нет

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 26 июня 2018 года, на Донецком направлении обстрелов не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, от 7-ми утра и до 18 часов противник продолжил вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых из запрещенного минскими договоренностями оружия. На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, на Луганском направлении сегодня боевики вели обстрелы в районе населенного пункта Крымское, а на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово.

"За указанный период потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. Потери врага уточняются", - отмечают в штабе.

 

Сводка по состоянию на 18:00 26 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення в Течение текущих суток, от 7-ой...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Вторник, 26 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 25 июня 2018 года, в зоне ООС на Донбассе был ранен однин украинский военный.

На Донбассе за сутки ликвидированы 2 боевика, еще 3 ранены, - ООС КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 43 тыс. человек
Теги публикации: Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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