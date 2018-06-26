В штабе ООС констатируют отсутствие обстрелов на Донецком направлении

Боевики за день 5 раз обстреливали силы ООС, потерь нет

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе сегодня в течение дня, 26 июня 2018 года, на Донецком направлении обстрелов не зафиксировано. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"На протяжении текущих суток, от 7-ми утра и до 18 часов противник продолжил вооруженные провокации против наших войск на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска пять раз нарушили режим прекращения огня, два из которых из запрещенного минскими договоренностями оружия. На Донецком направлении обстрелов не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Как отметили в штабе, на Луганском направлении сегодня боевики вели обстрелы в районе населенного пункта Крымское, а на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Водяное и Гнутово.

"За указанный период потерь среди военнослужащих объединенных сил нет. Потери врага уточняются", - отмечают в штабе.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 25 июня 2018 года, в зоне ООС на Донбассе был ранен однин украинский военный.