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У штабі ООС констатують відсутність обстрілів на Донецькому напрямку

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 18:27
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Бойовики за день 5 разів обсрілювали сили ООС, втрат немає

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі сьогодні протягом дня, 26 червня 2018 року, на Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано. Про це йдеться у повідомленні прес-центру ООС у Facebook.

"Упродовж поточної доби, від 7-ої ранку і до 18-ї години противник продовжував збройні провокації проти наших військ на окремих напрямках. Російсько-окупаційні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню, два з яких із забороненої мінськими домовленостями зброї. На Донецькому напрямку обстрілів не зафіксовано", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у штабі, на Луганському напрямку сьогодні бойовики вели обстріли в районі населеного пункту Кримське, а на Маріупольському напрямку - у районі населених пунктів Водяне та Гнутове.

"За вказаний період втрат серед військовослужбовців об’єднаних сил не має. Втрати ворога уточнюються", - зазначають у штабі.

 

Зведення станом на 18:00 26 червня 2018 року #ООС #операція_ОС #вечірнє_зведення Упродовж поточної доби, від 7-ої...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Вівторок, 26 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 25 червня 2018 року, у зоні ООС на Донбасі було поранено одного українського військового.

На Донбасі за добу ліквідовано 2 бойовиків, ще 3 поранено, - ООС КПВВ на Донбасі за добу перетнули 43 тис. осіб
Теги публікації: Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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