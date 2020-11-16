В штабе Байдена ответили на заявления Трампа о "сфальсифицированных" выборах

Предполагаемый глава аппарата Белого дома Рон Клейн прокомментировал заявления действующего президента США Дональда Трампа о том, что выборы были сфальсифицированы. По его словам, этот выбор сделал американский народ.

Об этом он сказал в комментарии NBC.

По его словам, Трамп таким образом подтверждает победу демократа Джо Байдена.

"Twitter Дональда Трампа не делает Джо Байдена президентом или наоборот. Американский народ это сделал", - заявил Клейн.

Напомним, действующий американский президент Дональд Трамп не признает победу своего оппонента Джо Байдена на выборах в США. По его мнению, Байден победил только "в глазах лживых СМИ".

Ранее The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме утверждало, что Трамп осознает поражение на выборах и уже думает о возможности участия в следующих выборах в 2024 году.

7 ноября Байден заявил об избрании президентом США после объявления предварительных результатов голосования. Однако Трамп пока не планирует признавать свое поражение и готов подавать в суд.