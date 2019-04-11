Штаб Зеленского предложил провести дебаты по видеосвязи

Дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко предложили в штабе Зеленского провести 19 апреля по телемосту в прямом эфире. Об этом во время брифинга заявил председатель штаба Зеленского Иван Баканов, сообщает телеканал "Прямой".

Баканов отметил, что если Порошенко будет в студии на "Суспільному", а Зеленский на НСК "Олимпийском", то "можно совместить картинки и вести дебаты".

"Мы идем на встречу. И если действительно все хотят с нами вести дебаты, чтобы ни у кого не сложилось впечатление, что мы избегаем таких дебатов, мы предлагаем провести телемост. Если Петр Порошенко будет в студии на "Суспільному", а мы будем на НСК "Олимпийском", пожалуйста, можно совместить картинки и вести дебаты друг с другом в прямом эфире", сказал он", - отметил он.

Напомним, дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко пройдут на "Суспільному" 19 апреля.

Отмечается, что в тот день в 20:00 на базе "Суспільного" все будет готово к проведению дебатов. Если Порошенко и Зеленский не придут, на экране будет бегущая строка с текстом "Извините, кандидаты на пост президента, ФИО, не явились для участия в дебатах".

В тот же момент, глава фракции БПП в Верховной раде Артур Герасимов заявил, что дебаты Зеленского и Порошенко на НСК "Олимпийский" могут пройти только 14 апреля.