Штаб Трампа предлагает выбрать эмблему космических войск
Менеджер предвыборного штаба Трампа разослал письма с предложением выбрать логотип новых родов войск
Менеджер предвыборной компании по переизбранию президента США Дональда Трампа разослал сторонникам президента письма с просьбой проголосовать за логотип для космических войск. Об этом сообщает BBC.
Письма были разосланы после того, как Пенс объявил о планах создания космических войск в Конгрессе.
После этого объявления, сторонникам Трампа было предложено выбрать эмблему новых родов войск армии США. Всего на выбор предоставлено 6 вариантов.
В письме менеджер Трампа написал: "Чтобы отпраздновать анонсирование этого большого события, наша кампания предлагает запустить новую линейку товаров".
The Trump/Pence PAC is already trying to monetize the Space Force:— eve peyser (@evepeyser) 9 серпня 2018 р.
"As a way to celebrate President Trump’s huge announcement, our campaign will be selling a new line of gear." pic.twitter.com/x9jadkNiHG
Напомним, США намерены создать космические войска к 2020 году. Это позволит обеспечить господство США в космосе на фоне усиления угроз со стороны Китая и России.