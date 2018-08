Штаб Трампа предлагает выбрать эмблему космических войск

Менеджер предвыборного штаба Трампа разослал письма с предложением выбрать логотип новых родов войск

Менеджер предвыборной компании по переизбранию президента США Дональда Трампа разослал сторонникам президента письма с просьбой проголосовать за логотип для космических войск. Об этом сообщает BBC.

Письма были разосланы после того, как Пенс объявил о планах создания космических войск в Конгрессе.

После этого объявления, сторонникам Трампа было предложено выбрать эмблему новых родов войск армии США. Всего на выбор предоставлено 6 вариантов.

В письме менеджер Трампа написал: "Чтобы отпраздновать анонсирование этого большого события, наша кампания предлагает запустить новую линейку товаров".

The Trump/Pence PAC is already trying to monetize the Space Force:



"As a way to celebrate President Trump’s huge announcement, our campaign will be selling a new line of gear." pic.twitter.com/x9jadkNiHG