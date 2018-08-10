Штаб Трампа предлагает выбрать эмблему космических войск

Новости Общество 10.08.2018 - 04:07
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Менеджер предвыборного штаба Трампа разослал письма с предложением выбрать логотип новых родов войск

Менеджер предвыборной компании по переизбранию президента США Дональда Трампа разослал сторонникам президента письма с просьбой проголосовать за логотип для космических войск. Об этом сообщает BBC.

Письма были разосланы после того, как Пенс объявил о планах создания космических войск в Конгрессе. 

После этого объявления, сторонникам Трампа было предложено выбрать эмблему новых родов войск армии США. Всего на выбор предоставлено 6 вариантов. 

В письме менеджер Трампа написал: "Чтобы отпраздновать анонсирование этого большого события, наша кампания предлагает запустить новую линейку товаров".

Напомним, США намерены создать космические войска к 2020 году. Это позволит обеспечить господство США в космосе на фоне усиления угроз со стороны Китая и России. 

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Теги:  Соединенные Штаты Америки,  войска,  Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС