Штаб Трампа пропонує вибрати емблему космічних військ

Менеджер передвиборного штабу Трампа розіслав листи з пропозицією вибрати логотип нових родів військ

Менеджер передвиборної компанії за переобрання президента США Дональда Трампа розіслав прихильникам президента лист з проханням проголосувати за логотип для космічних військ. Про це повідомляє BBC.

Листи були розіслані після того, як Пенс оголосив про плани створення космічних військ у Конгресі.

Після цього оголошення, прихильникам Трампа було запропоновано вибрати емблему нових родів військ армії США. Всього на вибір надано 6 варіантів.

У листі менеджер Трампа написав: "Щоб відсвяткувати анонсування цієї великої події, наша компанія пропонує запустити нову лінійку товарів".

The Trump/Pence PAC is already trying to monetize the Space Force:



"As a way to celebrate President Trump's s huge announcement, our campaign will be selling a new line of gear." pic.twitter.com/x9jadkNiHG