Штаб Трампа пропонує вибрати емблему космічних військ

Новини Суспільство 10.08.2018 - 04:07
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Менеджер передвиборного штабу Трампа розіслав листи з пропозицією вибрати логотип нових родів військ

Менеджер передвиборної компанії за переобрання президента США Дональда Трампа розіслав прихильникам президента лист з проханням проголосувати за логотип для космічних військ. Про це повідомляє BBC.

Листи були розіслані після того, як Пенс оголосив про плани створення космічних військ у Конгресі.

Після цього оголошення, прихильникам Трампа було запропоновано вибрати емблему нових родів військ армії США. Всього на вибір надано 6 варіантів.

У листі менеджер Трампа написав: "Щоб відсвяткувати анонсування цієї великої події, наша компанія пропонує запустити нову лінійку товарів".

Нагадаємо, США мають намір створити космічні війська до 2020 року. Це дозволить забезпечити панування США в космосі на тлі посилення загроз з боку Китаю та Росії.

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Теги:  Сполучені Штати Америки,  войска,  Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС