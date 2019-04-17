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Штаб Порошенко попросил перенести на час теледебаты

Новости » Выборы 2019    17.04.2019 - 17:10
Штаб Порошенко попросил перенести на час теледебаты
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

ЦИК завтра в 12:00 примет соответствующее решение

Представитель кандидата в президенты Петра Порошенко Руслан Князевич обратился в Центральную избирательную комиссию с просьбой сместить на один час время проведения дебатов на "Суспільном" (с 20 на 21 час). Об этом говорилось во время заседания комисси.

В свою очередь уполномоченный представитель кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в ЦИК Сергей Кальченко заявил, позиция изначально была такая, чтобы отказаться от дебатов за средства госбюджета и провести дебаты за счет избирательных фондов кандидатов.

"Учитывая возможность распространения сигнала с НСК "Олимпийский" всеми желающими телеканалами наша позиция была такова, чтобы отказаться от дебатов за средства госбюджета и провести дебаты за счет избирательных фондов кандидатов. Мы считаем, что в данных условиях у ЦИК нет оснований менять это постановление 472, если оба кандидата хотят быть на НСК ", - сказал он.

В комиссии попросили подать позицию штабов в письменной форме на рассмотрение ЦИК относительно участия в дебатах.

"Поскольку ЦИК официально обратился к кандидатам в президенты с письмом, завтра до 10 часов утра подать вашу позицию в письменной форме на рассмотрение ЦИК относительно участия в дебатах согласно нашему письму и относительно предложения, которое мы получили от другого кандидата... В 12:00 завтра ЦИК, учитывая письменные документы, проведет совещание для решения этого вопроса", - заявила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Напомним, ране в штабе Порошенко заявили, что дебаты на "Олимпийском" должны длиться около 90 минут по регламенту, который определен в постановлении ЦИК.

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