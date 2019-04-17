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Штаб Порошенко попросив перенести на годину теледебати

Новини » Вибори 2019    17.04.2019 - 17:10
Штаб Порошенко попросив перенести на годину теледебати
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

ЦВК завтра в 12:00 прийме відповідне рішення

Представник кандидата в президенти Петра Порошенка Руслан Князевич звернувся в Центральну виборчу комісію з проханням змістити на годину час проведення дебатів на "Суспільном" (з 20 на 21 годину). Про це йшлося під час засідання комісії.

У свою чергу уповноважений представник кандидата в президенти України Володимира Зеленського в ЦВК Сергій Кальченко заявив, позиція від самого початку була така, щоб відмовитися від дебатів за кошти держбюджету і провести дебати за рахунок виборчих фондів кандидатів.

"Враховуючи можливість поширення сигналу з НСК "Олімпійський" усіма бажаючими телеканалами наша позиція була така, щоб відмовитися від дебатів за кошти держбюджету і провести дебати за рахунок виборчих фондів кандидатів. Ми вважаємо, що в даних умовах у ЦВК немає підстав змінювати цю постанову 472, якщо обидва кандидати хочуть бути на НСК ", - сказав він.

В комісії попросили подати позицію штабів у письмовій формі на розгляд ЦВК щодо участі в дебатах.

"Оскільки ЦВК офіційно звернулась до кандидатів у президенти з листом, завтра до 10 години ранку подати вашу позицію в письмовій формі на розгляд ЦВК щодо участі в дебатах згідно нашого листа і щодо пропозиції, яку ми отримали від іншого кандидата... В 12:00 завтра ЦВК, враховуючи письмові документи, проведе нараду для вирішення цього питання", - заявила глава ЦВК Тетяна Сліпачук.

 

 

Нагадаємо, раніше в штабі Порошенка заявили, що дебати на "Олімпійському" повинні тривати близько 90 хвилин за регламентом, який визначено у постанові ЦВК.

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