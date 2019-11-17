Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі

Ілюстративне фото (facebook.com pressjfo.news)

В районі Богданівки і Петровського триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли про ситуацію на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі 17 листопада. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні встановлювали металеву огорожу (відбійники) на узбіччях дороги від мосту в напрямку КПВВ. Також триває фарбування металоконструкції шляхопроводу.

Крім того, в районі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають роботи з демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні тривали роботи з благоустрою території на місці розбирання бліндажів.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили 2,6 гектара території та вилучили 40 ВНП. З початку робіт вилучено 89 вибухонебезпечних предметів на площі 12,17 гектара.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала два вибухи поблизу Петровського на Донбасі.