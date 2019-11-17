ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі

Новини » Суспільство     17.11.2019 - 18:23
Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі
Ілюстративне фото (facebook.com pressjfo.news)

В районі Богданівки і Петровського триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів

У штабі операції Об'єднаних сил (ООС) розповіли про ситуацію на дільницях розведення сил і засобів на Донбасі 17 листопада. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Повідомляється, що на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) сьогодні встановлювали металеву огорожу (відбійники) на узбіччях дороги від мосту в напрямку КПВВ. Також триває фарбування металоконструкції шляхопроводу.

Крім того, в районі розведення №2 в районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області тривають роботи з демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні тривали роботи з благоустрою території на місці розбирання бліндажів.

На ділянці розведення №3, в районі населених пунктів Богданівка і Петровське Донецької області, триває очищення територій від вибухонебезпечних предметів. Сьогодні співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій обстежили 2,6 гектара території та вилучили 40 ВНП. З початку робіт вилучено 89 вибухонебезпечних предметів на площі 12,17 гектара.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала два вибухи поблизу Петровського на Донбасі.

Штаб ООС повідомив про ситуацію на дільницях розведення на Донбасі На Донбасі бойовики дев'ять разів порушили режим припинення вогню
Теми: Новини ООС
Новини України ДонбасРозведення сил
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся