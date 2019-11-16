Штаб ООС сообщил о ситуации на участках разведения на Донбассе

В штабе операции Объединенных сил (ООС) отчитались о ситуации на участках разведения сил и средств на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Сообщается, что в районе Богдановки и Петровского Донецкой области, на участке разведения №3, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины обследовано 4,2 гектара территории и изъято 12 взрывоопасных предметов.

На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходили завершающие работы по формированию откоса в районе девятой опоры моста. Продолжается покраска металлоконструкции моста.

В настоящее время продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу фортификационных сооружений. В частности, сегодня были разобраны 1 блиндаж, обследовано 0,05 гектаров потенциально опасной территории и изъято 2 взрывоопасных предмета, отметили в пресс-центре.

"На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области, продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 4,2 гектара территории и изъято 12 ВОП. Общие показатели, с начала работ, составляют 9,57 гектара и 49 ВОП соответственно", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня РБК-Украина со ссылкой на ООС сообщало, что российско-оккупационные войска утром, 16 ноября, из минометов обстреляли украинские позиции в районе участка разведения сил вблизи Петровского.