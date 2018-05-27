Штаб ООС рассказал подробности гибели военного на Донбассе

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг Минулої доби, 26 травня, бойові дії тривали на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках. Російсько-окупаційні війська 28 разів порушили режим припинення вогню з різних видів зброї, з них 2 рази відкривали вогонь з важкого озброєння. Окупанти вдалися до провокаційних дій в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. Ворожий обстріл наших позицій з мінометів в районі населеного пункту Кримське наражав на небезпеку мирне населення. В результаті адекватної відповіді Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено командно-спостережний пункт батальйону 4-ї окремої мотострілецької бригади противника в районі населеного пункту Желобок. Ворогу нанесено втрати – 4-ох окупантів знищено та 5-ох поранено. Вчора ввечері, близько 20 години, бронегрупа об’єднаних сил на БМП, яка патрулювала визначений район між опорними пунктами на Горлівському напрямку, потрапила в засідку. Після короткого вогневого зіткнення, за підтримки вогнем із сусідніх опорних пунктів, диверсійно-розвідувальну групу окупантів було знищено. Під час бойового зіткнення, нажаль, один наш воїн загинув та двоє отримали поранення. Поранених евакуйовано до шпиталю, їхньому життю нічого не загрожує. Активні бойові дії протягом доби тривали також в районах населених пунктів Луганське, Південне, Красногорівка, Кам’янка, Широкине. Під час бойових дій минулої доби, загалом, загинув один та зазнали поранення чотири наших військовослужбовця. За даними розвідки, у цілому за добу противнику нанесено втрат: дев’ять окупантів знищено та семеро поранено. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало майже 20 тисяч осіб та понад 5 тисяч транспортних засобів. 23 особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. З метою недопущення переміщення контрабанди на територію підконтрольну українському уряду, минулої доби військовослужбовцями Державної прикордонної служби та представниками Державної фіскальної служби зі складу Об’єднаних сил конфісковано товару на загальну суму понад 40 тисяч гривень. До працівників Національної поліції України звернувся 26-річний мешканець Донеччини, колишній бойовик російсько-окупаційних військ. Випадково дізнавшись під час особистого спілкування від свого командира про те, що існує можливість звільнитися від покарання за участь в незаконних збройних формуваннях, бойовик вирішив скористатися шансом та повернутися додому. Наразі триває перевірка щодо вчинення колишнім бойовиком тяжких злочинів. В разі підтвердження того, що на час перебування у лавах російсько-окупаційних військ підозрюваний не вчиняв тяжких злочинів, його буде звільнено від кримінальної відповідальності. Наголошуємо, що згідно з частиною 6 статті 260 Кримінального кодексу України, особа, яка перебувала у складі збройних формувань, добровільно вийшла з них та повідомила про це органам державної влади, звільняється від кримінальної відповідальності. Вчора військовослужбовцями Об’єднаних сил доставлено адресну гуманітарну допомогу від волонтерів Дніпропетровщини малозабезпеченим сім’ям населеного пункту Попасна, забезпечено безпеку представників міжнародної організації, яка відновлює зруйновану інфраструктуру міста Авдіївка. Органами державної влади Донеччини за сприяння Об’єднаних сил оперативно вжито заходів щодо відновлення газогону до селища Стара Миколаївка, що значно покращило життя його мешканців. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.