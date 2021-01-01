ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Штаб ООС показал последствия обстрела возле Водяного в новогоднюю ночь

Автор: Роман Тверденко

В новогоднюю ночь пророссийские боевики обстреляли Водяное на Приазовье. На земле видно следы от снарядов.

Самые читаемые новости

Видео с последствиями обстрела опубликовала пресс-служба операции Объединенных сил.

Военнослужащий Вадим рассказал, что в 23:00, когда в России и на оккупированной ею части Донбасса наступил Новый год, на позиции военных прилетели четыре мины калибра 120 милиметров, спустя час - еще четыре мины, воронки от которых остались в земле.

Также боевики вели огонь стрелецким оружием. На все эти действия военные открывали огонь в ответ.

Напомним, сегодня в ООС рассказали о семи обстрелах украинских позиций в первый день 2021 года. Военные открывали огонь в ответ. Потерь среди личного состава не было.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасс