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Штаб ООС показав наслідки обстрілу біля Водяного в новорічну ніч

Автор: Роман Тверденко

У новорічну ніч проросійські бойовики обстріляли Водяне на Приазов'ї. На землі видно сліди від снарядів.

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Відео з наслідками обстрілу опублікувала прес-служба операції Об'єднаних сил.

Військовослужбовець Вадим розповів, що о 23:00, коли в Росії і на окупованій нею частини Донбасу настав Новий рік, на позиції військових прилетіли чотири міни калібру 120 міліметрів, через годину - ще чотири міни, воронки від яких залишилися в землі.

Також бойовики вели вогонь стрілецькою зброєю. На всі ці дії військові відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, сьогодні в ООС розповіли про семи обстрілі українських позицій в перший день 2021 року. Військові відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед особового складу не було.

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