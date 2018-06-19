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Штаб ООС опубликовал очередные доказательства присутствия войск РФ на Донбассе

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 08:22
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com/abazia)

Штаб опубликовал фото российских военных возле Новоазовской ветроэлектростанции

Украинские военные получили очередные доказательства присутствия войск Российской Федерации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В частности, штаб ООС опубликовал фото российских военных от 13 июня на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов. На фото также изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки, который используется для прослушивания и радиопеленгации радиостанций, работающих в коротковолновом диапазоне частот.

Возле антенны на фото находится мужчина в военной форме российского образца. Предполагается, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник инструктор Вооруженных сил Российской Федерации.

 

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Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 18 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Новоазовск, Донбасс, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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