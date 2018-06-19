Штаб ООС опубликовал очередные доказательства присутствия войск РФ на Донбассе

Штаб опубликовал фото российских военных возле Новоазовской ветроэлектростанции

Украинские военные получили очередные доказательства присутствия войск Российской Федерации на Донбассе. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

В частности, штаб ООС опубликовал фото российских военных от 13 июня на территории Новоазовской ветроэлектростанции на одном из ветрогенераторов. На фото также изображен комплекс радиоэлектронных средств разведки, который используется для прослушивания и радиопеленгации радиостанций, работающих в коротковолновом диапазоне частот.

Возле антенны на фото находится мужчина в военной форме российского образца. Предполагается, что это представитель одного из подразделений оперативно-боевого обеспечения или военный советник инструктор Вооруженных сил Российской Федерации.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ранены двое украинских военных.