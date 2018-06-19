На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

За ночь боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня
В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 18 июня, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.
"На Донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного в ходе боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.
Отмечается, что активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегли к провокациям в районе населенного пункта Новотошковское, а на Горловском направлении - в районе населенного пункта Верхньоторецкое.
Не прекращаются боевые действия и на Мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где оккупанты применяли минометы.
По данным разведки, уничтожена одна боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов ранены.
За ночь враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения.
Утреннее возведение на 7.00 19 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Ситуация в районе проведения операции...Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 18 июня 2018 г.
Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 18 июня боевики четыре раза пытались применить беспилотники.