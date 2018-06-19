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На Донбассе за сутки ранены двое украинских военных

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 07:38
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

За ночь боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня

В районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 18 июня, боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня, ранены двое украинских военнослужащих. Об этом сообщает штаб ООС в Facebook.

"На Донецком направлении, вблизи Авдеевки и Опытного в ходе боевых действий с использованием стрелкового оружия и гранатометов ранения получили два украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Отмечается, что активные боевые действия продолжались на Луганщине, где российско-оккупационные войска прибегли к провокациям в районе населенного пункта Новотошковское, а на Горловском направлении - в районе населенного пункта Верхньоторецкое.

Не прекращаются боевые действия и на Мариупольском направлении в районе поселков Старогнатовка, Чермалык и Лебединское, где оккупанты применяли минометы.

По данным разведки, уничтожена одна боевая бронированная машина противника и грузовик ГАЗ-66, 5 оккупантов ранены.

За ночь враг 4 раза нарушал режим прекращения огня без применения тяжелого вооружения.

 

Утреннее возведение на 7.00 19 июня 2018 года #ООС #операція_ОС #ранкове_зведення Ситуация в районе проведения операции...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces 18 июня 2018 г.

Напомним, на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил 18 июня боевики четыре раза пытались применить беспилотники.

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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