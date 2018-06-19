Штаб ООС опублікував чергові докази присутності військ РФ на Донбасі

Штаб опублікував фото російських військових біля Новоазовської вітроелектростанції

Українські військові отримали чергові докази присутності військ Російської Федерації на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Зокрема, штаб ООС опублікував фото російських військових від 13 червня на території Новоазовської вітроелектростанції на одному з вітрогенераторів. На фото також зображено комплекс радіоелектронних засобів розвідки, який використовується для прослуховування і радіопеленгації радіостанцій, що працюють в короткохвильовому діапазоні частот.

Біля антени на фото знаходиться чоловік у військовій формі російського зразка. Передбачається, що це представник одного з підрозділів оперативно-бойового забезпечення або військовий радник інструктор Збройних сил Російської Федерації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових.