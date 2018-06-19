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Штаб ООС опублікував чергові докази присутності військ РФ на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 08:22
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Штаб опублікував фото російських військових біля Новоазовської вітроелектростанції

Українські військові отримали чергові докази присутності військ Російської Федерації на Донбасі. Про це йдеться в повідомленні прес-центру операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Зокрема, штаб ООС опублікував фото російських військових від 13 червня на території Новоазовської вітроелектростанції на одному з вітрогенераторів. На фото також зображено комплекс радіоелектронних засобів розвідки, який використовується для прослуховування і радіопеленгації радіостанцій, що працюють в короткохвильовому діапазоні частот.

Біля антени на фото знаходиться чоловік у військовій формі російського зразка. Передбачається, що це представник одного з підрозділів оперативно-бойового забезпечення або військовий радник інструктор Збройних сил Російської Федерації.

 

Командування Об’єднаних сил цілеспрямовано здобуває відомості щодо діяльності російсько-окупаційних військ, які діють на...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation 18 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі за добу поранені двоє українських військових.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Новоазовськ, Донбас, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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