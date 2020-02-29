Штаб назвал потери боевиков на Донбассе с начала февраля

В феврале 2020 года украинские военные ликвидировали 38 боевиков на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

По подтвержденным данным штаба ООС, потери русско-оккупационных войск в течение февраля 2020 составили 38 человек. Кроме того, ранения и травмы получили 44 боевика.

Также боевики в феврале потеряли пять единиц вооружения и военной техники, в частности, повреждено одну станцию ​радиоэлектронной борьбы.

В штабе отметили, что Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, на Донбассе сегодня, 29 февраля, российско-оккупационные войска совершили обстрел из противотанкового ракетного комплекса позиций украинских военных, которые находятся неподалеку контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка".

Всего в течение текущих суток вооруженные формирования РФ 11 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.