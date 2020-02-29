Штаб назвав втрати бойовиків на Донбасі з початку лютого

У лютому 2020 року українські військові ліквідували 38 бойовиків на Донбасі. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

За підтвердженими даними штабу ООС, втрати російсько-окупаційних військ протягом лютого 2020 склали 38 осіб. Крім того, поранення і травми отримали 44 бойовика.

Також бойовики в лютому втратили п'ять одиниць озброєння і військової техніки, зокрема, пошкоджено одну станцію радіоелектронної боротьби.

У штабі зазначили, що Об'єднані сили продовжують виконувати бойові завдання по відображенню і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Нагадаємо, на Донбасі сьогодні, 29 лютого, російсько-окупаційні війська здійснили обстріл з протитанкового ракетного комплексу позицій українських військових, які перебувають неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка".

Всього протягом поточної доби збройні формування РФ 11 раз порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції з заборонених мінських домовленостей мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.