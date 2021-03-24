Штаб Навального разместил карту с "российским" Крымом и отказывается ее исправлять

Команда российского оппозиционера Алексея Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на котором разместила картографическое изображение Российской Федерации. В пределах России показана временно оккупированная территория Крыма.

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

Он сообщил, что провел разговор с начальником штаба Навального Леонидом Волковым и объяснил, что такое изображение неприемлемо. Чубаров также предложил исправить карту и привести границы РФ в соответствие с международно признанными границами Украины. "Господин Волков объяснил невозможность предложенного мной исправления", - написал Чубаров. в то же время он подчеркнул, что "не хочет трансювати аргументы", которые привели в штабе Навального.