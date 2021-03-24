RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Штаб Навального розмістив карту з "російським" Кримом та відмовляється її виправляти

Автор: Инна Собора

Команда російського опозиціонера Олексія Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації. В межах Росії показана тимчасово окупована територія Криму.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Він повідомив, що провів розмову із начальником штабу Навального Леонідом Волковим та пояснив, що таке зображення неприйнятне. Чубаров також запропонував виправити карту і привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України.

"Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - написав Чубаров.

Водночас він наголосив, що "не хоче трансювати аргументи", які навели у штабі Навального.

У березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим, Навальний заявляв, що дії президента РФ на півострові, на його думку, - це не геополітика, а "особиста помста Путіна всьому українському народу, який своєю революцією подав поганий приклад росіянам".

У листопаді 2019 року Навальний заявив з приводу Криму, що "фарш назад не пройде". За його словами, анексія півострова була незаконною, але там вже 2 млн осіб з російськими паспортами.

Раніше президент Чехії назвав Навального націоналістом та заявив, що той підтримував анексію Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НавальныйКрим
Читайте також
У Криму хочуть "засудити" Україну: погрожують арештом всього, що проходитиме повз
Азарову оголосили підозру у держзраді через "Харківські угоди"
Прогноз погоди