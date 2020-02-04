В штаб-квартире НАТО обсудили ключевые реформы в оборонном секторе Украины

Фото: НАТО (nato.int)

Союзники приветствовали усилия по развитию системы гражданского контроля и демократического надзора в секторе безопасности и обороны

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась встреча Североатлантического совета с членами Консультативно-экспертной группы Комитета реформ Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, в ходе которой обсудили приоритеты ключевых реформ в украинском секторе безопасности и обороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как отмечается, союзники приветствовали усилия по развитию системы гражданского контроля и демократического надзора в секторе безопасности и обороны.

"Союзники по НАТО приветствовали усилия экспертной Группы в поддержке Украины в имплементации ключевых реформ в соответствии с евроатлантическими принципами и в обеспечении их содержательности. В частности, в совершенствовании системы управления Вооруженными силами, а также в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении.

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ, который председательствовал во время встречи, поблагодарил членов Группы советников за тесное сотрудничество с представительством НАТО в Украине.

Отмечается, что с 2014 года НАТО усилило свою поддержку в адрес Украины, в частности, с использованием Трастовых фондов, увеличением количества советников и оказанием практической помощи в реализации программ по развитию способностей.

"Альянс продолжает оказывать стратегическую совещательную помощь реформам Украины в секторе безопасности и обороны, согласно целям, определенных в законе (Украины - ред.) о национальной безопасности от 2018 года", - говорится в сообщении.

Консультативно-экспертная группа Комитета реформ Минобороны и ВСУ - это совещательный орган, который был основан в 2016 году для передачи опыта и рекомендаций в сфере оборонных реформ для руководителей государственных органов Украины.

Напомним, 28 января Владимир Зеленский расширил аппарат Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и полномочия Центра кибербезопасности. Штат аппарата СНБО расширен со 160 до 190 сотрудников, на него возложены функции информационно-аналитического, экспертного, организационного, материально-технического обеспечения Центра кибербезопасности.