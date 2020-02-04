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У штаб-квартирі НАТО обговорили ключові реформи в оборонному секторі Україні

Новини » Політика     04.02.2020 - 20:19
У штаб-квартирі НАТО обговорили ключові реформи в оборонному секторі Україні
Фото: НАТО (nato.int)

Союзники вітали зусилля з розвитку системи цивільного контролю та демократичного нагляду у секторі безпеки й оборони

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулася зустріч Північноатлантичної ради з членами Консультативно-експертної групи Комітету реформ Міністерства оборони та Збройних сил України, в ході якої обговорили пріоритети ключових реформ в українському секторі безпеки й оборони. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Як зазначається, союзники вітали зусилля з розвитку системи цивільного контролю та демократичного нагляду у секторі безпеки й оборони.

"Союзники по НАТО вітали зусилля експертної Групи у підтримці України в імплементації ключових реформ відповідно до євроатлантичних принципів та у забезпеченні їх змістовності. Зокрема, , у вдосконаленні системи управління Збройними силами, а також у боротьбі з корупцією", - йдеться у повідомленні.

Заступник генерального секретаря НАТО Мірче Джоане, який головував під час зустрічі, подякував членам Групи радників за тісну співпрацю з представництвом НАТО в Україні.

Відзначається, що з 2014 року НАТО посилило свою підтримку на адресу України, зокрема, з використанням Трастових фондів, збільшенням кількості радників та наданням практичної допомоги у реалізації програм з розвитку спроможностей.

"Альянс продовжує надавати стратегічну дорадчу допомогу реформам України у секторі безпеки й оборони, відповідно до цілей, визначених у законі (України - ред.) про національну безпеку від 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Консультативно-експертна група Комітету реформ Міноборони та ЗСУ - це дорадчий орган, який був заснований у 2016 році для передання досвіду та рекомендацій у сфері оборонних реформ для керівників державних органів України.

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