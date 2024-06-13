Штаб-квартира НАТО приймає "Рамштайн". Що відомо про нову зустріч союзників України

Рамштайн та Рада Україна-НАТО. Головне про переговори

У четвер, 13 червня 2024, Контактна група з питань оборонної підтримки України проведе 23-тє засідання.

Переговори союзників відбудуться в Брюсселі в рамках важливого заходу НАТО. "Рамштайн" відкриє дводенну програму зустрічей міністрів країн Північноатлантичного альянсу.

Учасники

Міністр оборони США Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Квінтон Браун-молодший виїхали в Бельгію 12 червня, щоб очолити засідання.

Кожний "Рамштайн" збирає вище військове керівництво близько 50 країн. На черговій зустрічі буде присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Голова української делегації – міністр оборони Рустем Умєров.

Розклад переговорів

Зустріч Контактної групи – 13 червня о 12:00 (за Києвом);

– 13 червня о 12:00 (за Києвом); Виступи генсека НАТО Єнса Столтенберга та міністра оборони України Рустема Умєрова – 15:45;

Виступи генсека НАТО Єнса Столтенберга та очільника Пентагону Ллойда Остіна – 16:35;

Зустріч Ради Україна-НАТО – початок о 17:00;

– початок о 17:00; Пресконференція Єнса Столтенберга – 19:00.

Нагадаємо, формат Ради Україна-НАТО був створений за рішенням саміту у Вільнюсі влітку 2023, як один із кроків на шляху до вступу нашої країни в Північноатлантичний альянс.

Під час засідань Ради відбудуться взаємні консультації, ухвалення рішень, а також цей формат слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО. 13 червня Рада Україна-НАТО збереться на рівні міністрів оборонних відомств.

Більше систем ППО та нові пакети допомоги. Що анонсували союзники

Чергове засідання Контактної групи буде присвячене поточній кризі в Україні через повномасштабне вторгнення РФ.

Як повідомили в Пентагоні, союзники обговорять подальшу підтримку з боку міжнародної спільноти, щоб "забезпечити український народ засобами, необхідними для захисту своєї суверенної території".

За кілька днів до "Рамштайну" стало відомо про нові пакети підтримки та плани союзників щодо подальшої військової допомоги Силам оборони. Зокрема, йдеться про передачу додаткових систем ППО, здатних збивати балістичні ракети, якими Росія атакує українські міста та критичну інфраструктуру.

США

Україна може отримати від Штатів ще одну систему ППО Patriot. Анонімні джерела The New York Times повідомили, що президент США Джо Байден схвалив передачу на потреби України вже другого комплексу, який зараз знаходиться в Польщі та захищає ротацію американських військ.

За даними видання, нова система ППО може бути розгорнута на лінії фронту протягом наступних кількох днів, залежно від технічного обслуговування або модифікацій, яких вона потребує.

Італія

Італія заявила про готовність передати Україні додаткову систему ППО SAMP/T для захисту інфраструктури та будівель. Також уряд країни виділить новий пакет на 140 млн євро для заходів щодо інфраструктури, залізниці, охорони здоров'я, агропродовольчого сектору, гуманітарного сектору, а також із розмінування.

Естонія

Естонія оголосила про передачу нового пакету підтримки, до складу якого увійдуть пускові установки зенітно-ракетного комплексу малої дальності Mistral та ракети до них. Даний тип ЗРК французького виробництва призначений для ураження гелікоптерів та літаків у радіусі до 6 кілометрів. Точна кількість "Містралів" для України не розголошується.

Німеччина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав союзників до збільшення спроможностей української ППО, та анонсував передачу найближчим часом важливого пакету озброєнь.

"Найзагальніша потреба української армії зараз – це боєприпаси, зброя, особливо системи ППО. Тому протягом найближчих тижнів та місяців ми поставимо в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси", – повідомив Шольц.

Водночас міністр оборони Борис Пісторіус оголосив, що Німеччина спільно із союзниками з Данії, Нідерландів та Норвегії надасть Україні 100 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Понад 30 ракет-перехоплювачів вже передано, а наступну партію Україна отримає найближчими тижнями.

Нідерланди

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила про прибуття винищуваців F-16 в Україну цього літа, після чого доставка бойових літаків стане "на потік". Перші F-16 прибудуть із Данії, а потім із Нідерландів.

До того ж наприкінці травня Нідерланди започаткували ініціативу щодо поставки Україні системи протиповітряної оборони Patriot та закликали інші європейські країни зробити свій внесок для спільної передачі щонайменше одного повного комплексу в короткостроковій перспективі.

Також Кайса Оллонгрен анонсувала виділення 60 мільйонів євро для "розвитку потенціалу" БПЛА в Україні. Третина коштів піде на закупівлю FPV-безпілотників через "коаліцію дронів", інша частина грошей – на закупівлю морських дронів і розвиток їх виробництва в Україні, а також на двосторонні поставки дронів різних типів.

В чому важливість переговорів "Рамштайн"

Зустрічі Контактної групи з оборони України проходять майже щомісяця з квітня 2022 з ініціативи міністра оборони США Ллойда Остіна.

Результати переговорів дозволили посилити спроможності ЗСУ у відсічі російських військ та розпочати перехід України на озброєння НАТО. Союзники створили важливі коаліції з постачання Україні танків, систем ППО, винищувачів F-16, дронів, розмінування тощо.

Минула зустріч "Рамштайн" була присвячена посиленню ППО, постачанню снарядів, було оголошено про передачу нової партії танків Leopard від Іспанії. Також обговорювали ситуацію на Харківському напрямку. Докладніше про підсумки попереднього засідання можна прочитати в окремому матеріалі.

При підготовці використовувалися: інформація з офіційних сайтів НАТО та Пентагону, заява президента Володимира Зеленського, повідомлення міністерств оборони Нідерландів та Естонії, заяви міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні та канцлера Німеччини Олафа Шольца, публікації The New York Times, "Армія Inform".