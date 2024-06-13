Штаб-квартира НАТО принимает "Рамштайн". Что известно о новой встрече союзников Украины

Рамштайн и Совет Украина-НАТО. Главное о переговорах

В четверг, 13 июня 2024, Контактная группа по вопросам оборонной поддержки Украины проведет 23-е заседание.

Переговоры союзников пройдут в Брюсселе в рамках важного мероприятия НАТО. "Рамштайн" откроет двухдневную программу встреч министров стран Североатлантического альянса.

Участники

Министр обороны США Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Квинтон Браун-младший выехали в Бельгию 12 июня, чтобы возглавить заседание.

Каждый "Рамштайн" собирает высшее военное руководство около 50 стран. На очередной встрече будет присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Глава украинской делегации – министр обороны Рустем Умеров.

Расписание переговоров

Встреча Контактной группы – 13 июня в 12:00 (по Киеву);

– 13 июня в 12:00 (по Киеву); Выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга и министра обороны Украины Рустема Умерова – 15:45;

Выступления генсека НАТО Йенса Столтенберга и руководителя Пентагона Ллойда Остина – 16:35;

Встреча Совета Украина-НАТО – начало в 17:00;

– начало в 17:00; Пресс-конференция Йенса Столтенберга – 19:00.

Напомним, формат Совета Украина-НАТО был создан по решению саммита в Вильнюсе летом 2023, как один из шагов на пути вступления нашей страны в Североатлантический альянс.

В ходе заседаний Совета проходят взаимные консультации, принятие решений, а также этот формат служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО. 13 июня Совет Украина-НАТО соберется на уровне министров обороны.

Больше систем ПВО и новые пакеты помощи. Что анонсировали союзники

Очередное заседание Контактной группы будет посвящено текущему кризису в Украине из-за полномасштабного вторжения РФ.

Как сообщили в Пентагоне, союзники обсудят дальнейшую поддержку со стороны международного сообщества, чтобы "обеспечить украинский народ средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории".

За несколько дней до "Рамштайна" стало известно о новых пакетах поддержки и планах союзников по дальнейшей военной помощи Силам обороны. В частности, речь идет о передаче дополнительных систем ПВО, способных сбивать баллистические ракеты, которыми Россия атакует украинские города и критическую инфраструктуру.

США

Украина может получить от Штатов еще одну систему ПВО Patriot. Анонимные источники The New York Times сообщили, что президент США Джо Байден одобрил передачу на нужды Украины уже второго комплекса, который сейчас находится в Польше и защищает ротацию американских войск.

По данным издания, новая система ПВО может быть развернута на линии фронта в течение следующих нескольких дней в зависимости от технического обслуживания или модификаций, в которых она нуждается.

Италия

Италия заявила о готовности передать Украине дополнительную систему ПВО SAMP/T для защиты инфраструктуры и зданий. Также правительство страны выделит новый пакет на 140 млн евро для мероприятий по инфраструктуре, железной дороге, здравоохранению, агропродовольственному сектору, гуманитарному сектору, а также по разминированию.

Эстония

Эстония объявила о передаче нового пакета поддержки, в состав которого войдут пусковые установки зенитно-ракетного комплекса малой дальности Mistral и ракеты к ним. Данный тип ЗРК французского производства предназначен для поражения вертолетов и самолетов в радиусе до 6 километров. Точное количество "Мистралей" для Украины не разглашается.

Германия

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал союзников к увеличению возможностей украинского ПВО и анонсировал передачу в ближайшее время важного пакета вооружений.

"Самая общая потребность украинской армии сейчас – это боеприпасы, оружие, особенно системы ПВО. Поэтому в течение ближайших недель и месяцев мы поставим в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракеты и боеприпасы", – сообщил Шольц.

При этом министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия совместно с союзниками из Дании, Нидерландов и Норвегии предоставит Украине 100 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Более 30 ракет-перехватчиков уже передано, а следующую партию Украина получит в ближайшие недели.

Нидерланды

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила о прибытии истребителей F-16 в Украину этим летом, после чего доставка боевых самолетов станет "на поток". Первые F-16 прибудут из Дании, а затем из Нидерландов.

К тому же, в конце мая Нидерланды создали инициативу по поставке Украине системы противовоздушной обороны Patriot и призвали другие европейские страны внести свой вклад для совместной передачи по меньшей мере одного полного комплекса в краткосрочной перспективе.

Также Кайса Оллонгрен анонсировала выделение 60 миллионов евро для "развития потенциала" БПЛА в Украине. Треть средств пойдет на закупку FPV-беспилотников через "коалицию дронов", другая часть денег – на закупку морских дронов и развитие их производства в Украине, а также на двусторонние поставки дронов разных типов.

В чем важность переговоров "Рамштайн"

Встречи Контактной группы по обороне Украины проходят почти ежемесячно с апреля 2022 по инициативе министра обороны США Ллойда Остина.

Результаты переговоров позволили усилить возможности ВСУ в противостоянии российским войскам и начать переход Украины на вооружения НАТО. Союзники создали важные коалиции по поставке Украине танков, систем ПВО, истребителей F-16, дронов, разминирования и т.д.

Прошлая встреча "Рамштайна" была посвящена усилению ПВО, поставке снарядов, было объявлено о передаче новой партии танков Leopard от Испании. Также обсуждали ситуацию в Харьковском направлении. Более подробно об итогах предыдущего заседания можно прочитать в отдельном материале.

При подготовке использовались: информация с официальных сайтов НАТО и Пентагона, заявление президента Владимира Зеленского, сообщения министерств обороны Нидерландов и Эстонии, заявления министра иностранных дел Италии Антонио Таяни и канцлера Германии Олафа Шольца, публикации The New York Times, "Армия Inform".