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Штаб АТО призначив службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли

НовиниНадзвичайні події    23.03.2018 - 22:29
Фото: АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: АТО (flickr.com/ministryofdefenceua)

У штабі не повідомили про обстріли 22 березня

У штабі АТО призначили службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Після уточнення оперативної інформації стало відомо, що ворожі обстріли зі стрілецької зброї українських позицій на Донеччині, які сталися 22 березня, підтверджуються. За фактом несвоєчасного проходження інформації та порушення порядку надання доповідей, у штабі АТО призначено службову перевірку", - зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, раніше у штабі АТО повідомили, що російсько-окупаційні війська на Донбасі зірвали перемир'я. Станом на 18:00 у п'ятницю, 23 березня, зафіксовано один обстріл.

Раніше у Міністерстві оборони України повідомили, що 22 березня на Донбасі другий день поспіль було зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Таку ж інформацію зранку 22 березня оприлюднили у  штабі АТО.

СБУ передала керівництво військовою операцією на Донбасі В зоні АТО дотримується режим тиші, - штаб
Теги публікації: Новини АТО  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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