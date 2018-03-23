Штаб АТО призначив службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли

У штабі не повідомили про обстріли 22 березня

У штабі АТО призначили службову перевірку за фактом несвоєчасного інформування про обстріли на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Після уточнення оперативної інформації стало відомо, що ворожі обстріли зі стрілецької зброї українських позицій на Донеччині, які сталися 22 березня, підтверджуються. За фактом несвоєчасного проходження інформації та порушення порядку надання доповідей, у штабі АТО призначено службову перевірку", - зазначили у прес-центрі.

Нагадаємо, раніше у штабі АТО повідомили, що російсько-окупаційні війська на Донбасі зірвали перемир'я. Станом на 18:00 у п'ятницю, 23 березня, зафіксовано один обстріл.

Раніше у Міністерстві оборони України повідомили, що 22 березня на Донбасі другий день поспіль було зафіксовано повне дотримання режиму припинення вогню. Таку ж інформацію зранку 22 березня оприлюднили у штабі АТО.