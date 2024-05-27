UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На Шрі-Ланці знайшли мертвим посла Франції

Ілюстративне фото: на Шрі-Ланці знайшли мертвим посла Франції (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Французького посла на Шрі-Ланці Жана-Франсуа Пакте було знайдено мертвим мертвим у своїй офіційній резиденції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.

За попередніми даними, 53-річний Пакте помер в результаті зупинка серця. Однак поліція проводить розслідування і планує провести розтин.

"Посол Франції на Шрі-Ланці Жан-Франсуа Пакте помер сьогодні, як підозрюється, від зупинки серця у своїй офіційній резиденції", - сказано у повідомленні.

Пізніше з'ясувалося, що посол протягом дня не виходив зі своєї кімнати. Саме при перевірці його знайшли мертвим.

МЗС Шрі-Ланки висловило співчуття у зв'язку зі смертю дипломата.

Раніше РБК-Україна розповідало, що стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після спроби його вбивства все ще важкий, тому його дострокового повернення очікувати не варто.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяШрі-ЛанкаДипломатичні відносини