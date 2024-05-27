На Шри-Ланке нашли мертвым посла Франции

По предварительным данным, 53-летний Пакте скончался в результате остановки сердца. Однако полиция проводит расследование и планирует провести вскрытие.

"Посол Франции на Шри-Ланке Жан-Франсуа Пакте скончался сегодня, как подозревается, от остановки сердца в своей официальной резиденции", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что посол в течение дня не выходил из своей комнаты. Именно при проверке его обнаружили мертвым.

МИД Шри-Ланки выразил соболезнования в связи со смертью дипломата.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо после попытки его убийства все еще тяжело, поэтому его досрочного возвращения ожидать не стоит.

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