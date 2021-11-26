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Шри-Ланку накрыли ураган и проливные дожди: много погибших

Автор: Иванна Шовкун

На Шри-Ланке в результате урагана и проливных дождей погибли 14 человек. Но также из-за непогоды пострадали 22 человека, а еще один житель пропал без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Xinhua.

Отмечают, что вследствие урагана пострадали более 100 тысяч семей. Спасатели объявили об эвакуации в некоторых районах страны. Так, в более безопасные места были переселены 114 человек.

В 19 районах была объявлена ​​"красная тревога". Синоптики прогнозируют сильные ливни - может выпасть более 100 миллиметров осадков. Людям, живущим в низинных районах, посоветовали переехать вглубь страны.

По данным агентства, ожидается, что погодные условия улучшатся в течение следующих 24 часов.

Напомним, как минимум 38 человек погибли или пропали без вести в результате оползня на чайной плантации в Шри-Ланке.

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Шри-Ланка