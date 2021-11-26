RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шрі-Ланку накрили ураган та зливи: багато загиблих

Автор: Іванна Шовкун

На Шрі-Ланці внаслідок урагану та злив загинули 14 людей. Але також через негоду постраждало 22 особи, а ще один мешканець зник безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua.

Зазначають, що внаслідок урагану постраждали понад 100 тисяч сімей. Рятувальники оголосили про евакуацію у деяких районах країни. Так, у безпечніші місця було переселено 114 осіб.

У 19 районах було оголошено "червону тривогу". Синоптики прогнозують сильні зливи - може випасти понад 100 міліметрів опадів. Людям, які мешкають у низинних районах, порадили переїхати вглиб країни.

За даними агентства, очікується, що погодні умови покращаться протягом наступних 24 годин.

Нагадаємо, як мінімум 38 людей загинули або зникли безвісти внаслідок зсуву ґрунту на чайній плантації в Шрі-Ланці.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шри-Ланка