Шрі-Ланку накрили ураган та зливи: багато загиблих

На Шрі-Ланці внаслідок урагану та злив загинули 14 людей. Але також через негоду постраждало 22 особи, а ще один мешканець зник безвісти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Xinhua .

Зазначають, що внаслідок урагану постраждали понад 100 тисяч сімей. Рятувальники оголосили про евакуацію у деяких районах країни. Так, у безпечніші місця було переселено 114 осіб.

У 19 районах було оголошено "червону тривогу". Синоптики прогнозують сильні зливи - може випасти понад 100 міліметрів опадів. Людям, які мешкають у низинних районах, порадили переїхати вглиб країни.

За даними агентства, очікується, що погодні умови покращаться протягом наступних 24 годин.