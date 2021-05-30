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На Шри-Ланке заявили о самом сильном загрязнении пляжей

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Шри-Ланка, Воскресенье 30 мая 2021 16:00
На Шри-Ланке заявили о самом сильном загрязнении пляжей Фото: на Шри-Ланке экологическая катастрофа (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Шри-Ланка столкнулась с самым худшим кризисом загрязнения пляжей, поскольку тонны пластиковых отходов горящего контейнерного судна выносит на берег. Рыбакам запрещено выезжать на 80-километровый участок побережья вблизи MV X-Press Pearl, поскольку международная пожарная операция все еще продолжается.

Об этом сообщает ABC.

Сообщается, что с корабля виден дым и прерывистое пламя. Власти больше беспокоит миллион полиэтиленовых гранул, которые размываются на пляжах и угрожают мелководью, где разводят рыбу.

Пострадавшее побережье известно своими крабами и креветками, а также туристическими пляжами.

"Это, пожалуй, худшее загрязнение пляжей в нашей истории", - сказал Дхаршани Лахандапура, руководитель Управления морской среды и охраны морской среды (MEPA) Шри-Ланки.

Тысячи военнослужащих и сотрудников службы безопасности чистят пляжи от пластиковых отходов и прочего мусора с корабля, который загорелся 20 мая.

Напомним, в Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Введен режим повышенной готовности.

Раньше в Израиле произошел разлив нефтепродуктов, который привел к загрязнению 150 км береговой линии и гибели животных.

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