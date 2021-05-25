В Черном море произошел разлив нефтепродуктов. Введен режим повышеной готовности

В акватории Черного моря у берегов Туапсинского района России произошел разлив нефтепродуктов. По предварительной информации, источником экологического бедствия стала утечка на глубоководном выпускном канализационном коллекторе.

По предварительной информации, в Туапсинском морском порту и на Туапсинском нефтеперерабатывающем заводе (владелец "Роснеть") нештатных ситуаций не зафиксировано. Специалистам предстоит установить причину, как нефтепродукты попали в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора.

"В результате обследования были обнаружены два места с остаточным истечением нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. В настоящий момент загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами", - рассказали в региональном оперштабе Краснодарского края.